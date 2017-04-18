Х. Алонсо: преимущество «Баварии» в Бундеслиге не влияет на нас негативно

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо не видит ничего плохого для мюнхенцев в большом преимуществе над остальными командами Бундеслиги. СМИ спросили испанского футболиста, не является ли это негативным фактором для немецкого гранда на международной арене.
«Преимущество «Баварии» в Бундеслиге не влияет на нас негативно. Правда, в Лиге чемпионов мы играем против лучших команд, но я бы не сказал, что такое преимущество ущербно для нас», — приводит слова Алонсо Marca.
По итогам 29 туров национального первенства «Бавария» с 69 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. У «РБ Лейпциг», занимающего 2-е место, 61 очко.
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти проиграли на своём поле мадридскому «Реалу» (1:2). Ответная игра состоится 18 апреля.