Лэмпард: Терри — величайший капитан в истории «Челси»

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард на своей странице в «Инстаграме» выложил обращение к бывшему одноклубнику Джону Терри, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
«Терри — последний игрок из потрясающей эры в истории „Челси“. Какое удовольствие было выступать бок о бок с величайшим защитником в истории АПЛ. Более того, я бы поставил его на одну ступень с лучшими защитниками любой из эпох. Он вёл клуб за собой с того момента, когда впервые вышел на поле в его футболке.
Он задавал планку во всём — в тренировках, в борьбе за победу, в отношении к игре за клуб. Он был и остаётся легендой — не только благодаря своему таланту, но и в силу своей устремлённости выжать максимум из себя и своих партнёров. Это то, что сделало его величайшим капитаном в истории клуба.
За пределами поля он был отличным другом и для меня, и для многих людей, причастных и непричастных к клубу. Бесчисленное количество раз я видел, как Терри помогал людям — это то, что незаметно публике, но то, что определяет его как человека.
Джон, ты заслуживаешь всех хвалебных слов, которые услышишь в ближайшие недели. Я надеюсь, что в конце сезона ты поднимешь над головой ещё два трофея.
Что бы ты ни решил делать дальше, я знаю, что твоё решение воспримут с уважением, а «Челси» навсегда останется твоей командой. Моё абсолютное уважение", — написал Лэмпард в своём аккаунте.