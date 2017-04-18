Г. Невилл: Азар слишком робок, чтобы быть таким эгоистом, как Месси или Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру нападающего «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура АПЛ c «красными дьяволами» (0:2). Невилл предположил, что форварду недостаёт здорового эгоизма в его игре.
«Думаю, ему нужно развиваться ещё. Может, он слишком робок для того, чтобы быть эгоистом? Таким, как Месси или Роналду, у которых есть драйв и целеустремленность.
В игре против МЮ, мне кажется, он слишком быстро сдался. Он упростил работу игравшему против него Эррере. Азар не проявил достаточно зрелости и вообще оказался слегка наивен. Он как будто думал: «Ну, это слишком сложно, он меня персонально опекает». Азар не решился на какие-либо изобретательные действия, не понял как играть в условиях личной опеки", — приводит слова Невилла Sky Sports.