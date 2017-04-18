Симеоне: переход Гризманна в «МЮ»? Этот вопрос нужно адресовать ему

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что ничего не знает о планах нападающего своей команды Антуана Гризманна. В последнее время СМИ неоднократно писали о том, что футболист сборной Франции по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку. При этом, в частности, назывались «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
«Переход Гризманна в «Манчестер Юнайтед»? Этот вопрос нужно адресовать ему», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
По итогам 32 туров Примеры Гризманн принял участие в 30 матчах, став автором 15 голов и 7 результативных передач.