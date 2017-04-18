Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марио Гомес не возражает против продления контракта с «Вольфсбургом»

18 апреля 2017, вторник. 08:45. Футбол

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес был бы не прочь продлить контракт со своим нынешним клубом. Сезон для «волков» получился разочаровывающим, однако это для футболиста сборной Германии не играет определяющей роли.

«Я в любом случае полностью идентифицирую себя с нашей командой. И твёрдо верю, что мы способны добиваться успехов. Мне всё нравится в «Вольфсбурге», и я могу представить себе продление контракта с клубом», — приводит слова Гомеса Kicker.

По итогам 29 туров чемпионата Германии Гомес сыграл в 28 матчах, став автором 14 голов. Контракт игрока с немецким клубом в силе до лета 2019 года.

Источник: Kicker Сообщить об ошибке
Теги
Вольфсбург Марио Гомес
Новости. Футбол
18 апреля 2017, вторник
09:07 «Эвертон» хочет заработать на продаже Лукаку £ 100 млн
08:54 Подруга Месси открыла обувной магазин совместно с женой Суареса
08:53 «Реал» мог купить Левандовского за € 20 млн, но не хотел расставаться с Бензема
08:50 Наставником «Барселоны» может стать ван Бронкхорст
08:45 Марио Гомес не возражает против продления контракта с «Вольфсбургом»
08:39 Моджи: проблема «Барселоны» в том, что у неё нет тренера
08:32 Симеоне: переход Гризманна в «МЮ»? Этот вопрос нужно адресовать ему
08:30 Джанашия: раньше помогали «Спартаку», судьи принимали решения в одну сторону
08:05 Г. Невилл: Азар слишком робок, чтобы быть таким эгоистом, как Месси или Роналду
07:25 Лэмпард: Терри — величайший капитан в истории «Челси»
07:23 Х. Алонсо: преимущество «Баварии» в Бундеслиге не влияет на нас негативно
07:22 Касемиро призвал игроков «Реала» сосредотачиваться не только на Левандовском
07:09 Ж. Баптиста: Серхио Рамос добился всех своих успехов работой
07:05 Джанашия: в «Локомотиве» Сёмин строил семью и ходил с нами на «бухачи»
07:02 Нойер: Левандовски — убийца у ворот, «Баварии» его не хватало
06:47 «Боруссия» Д нацелилась на Ляказетта в качестве возможной замены Обамейянгу
06:38 Зидан не подтвердил, что Перес решил оставить его тренером «Реалa»
06:37 Лапорт может перейти из «Атлетика» в «Барселону» вслед за Вальверде
06:27 Дибала: игра «Барселоны» с «ПСЖ» должна призвать «Ювентус» к бдительности
06:23 Анчелотти: предоставляешь Роналду всего метр перед воротами — и он забивает
06:10 Эгнью: «Мидлсбро» придавил «Арсенал», но мяч не шёл в ворота
05:53 Черчесов: этот год будет переломным для конкурентов «Спартака»
05:46 Директор «Челси»: очень надеемся, что Терри ещё вернётся к нам
05:39 «Спартак» ведёт переговоры с Ребровым о продлении контракта до 2020 года
05:35 Венгер: «Арсеналу» не хватает уверенности, поэтому мы сменили тактическую схему
00:55 Побегалов: третью игру подряд бились, старались… Продолжение знаете?
00:52 Черчесов: мы всё время в контакте с В. Березуцким, подвижки в этом плане есть
00:48 Окслейд-Чемберлен: в «Арсенале» надо играть на 100%. Может, это было не всегда
00:39 Черчесов: сегодняшний уровень Кокорина нас до конца не устраивает
00:37 Черчесов: не думаю, что титул «Спартака» послужит импульсом для нашего футбола
00:30 «Галатасарай» хочет предложить Луческу должность генерального директора
00:26 Кейн: если «Тоттенхэм» обыграет «Челси» в Кубке, это окажет давление на них
00:22 Венгер: шансы на место в четвёрке у «Арсенала» ещё есть
00:19 Джанашия: «Локомотив» был настоящей семьёй, которую разрушила одна женщина
00:09 Фанаты прервали матч «Брондбю» — «Копенгаген», бросив на поле мёртвых крыс
17 апреля 2017, понедельник
23:52 Голы Алексиса и Озила принесли «Арсеналу» победу над «Мидлсбро»
23:42 Черевченко: судья устроил беспредел. Поздравляю «Химки» с незаслуженной победой
23:36 «Алавес» выиграл у «Вильярреала», прервав серию из трёх поражений в Примере
23:23 Невилл: не понимаю, почему «Челси» объявил об уходе Терри именно сейчас
23:23 Азар: Батшуайи нужно больше играть за «Челси» или найти новый клуб
23:08 Е. Калешин: давления на «Кубань» в связи с близостью зоны стыковых матчей нет
23:07 Игуаин: «Барселона» в противостоянии с «ПСЖ» доказала, что способна на чудеса
22:58 На матче чемпионата Аргентины после падения с перил погиб болельщик
22:48 Эррера: лучший игрок АПЛ в этом сезоне — Азар
22:34 Бенитес: не буду обвинять игроков «Ньюкасла» перед СМИ, сказал им всё в перерыве
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
"Спартак" - чемпион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+