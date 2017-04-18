Марио Гомес не возражает против продления контракта с «Вольфсбургом»

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес был бы не прочь продлить контракт со своим нынешним клубом. Сезон для «волков» получился разочаровывающим, однако это для футболиста сборной Германии не играет определяющей роли.
«Я в любом случае полностью идентифицирую себя с нашей командой. И твёрдо верю, что мы способны добиваться успехов. Мне всё нравится в «Вольфсбурге», и я могу представить себе продление контракта с клубом», — приводит слова Гомеса Kicker.
По итогам 29 туров чемпионата Германии Гомес сыграл в 28 матчах, став автором 14 голов. Контракт игрока с немецким клубом в силе до лета 2019 года.