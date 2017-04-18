Хёнесс: всё равно, кто выйдет на поле в матче с «Реалом»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что уверен в настрое футболистов своей команды перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Хёнесс подчеркнул, что в этом смысле не имеет значения, какие игроки выйдут на поле в стартовом составе.
«Всё равно, кто выйдет на поле в матче с «Реалом». Каждый футболист «Баварии» будет выкладываться максимально. И это не зависит от имён», — приводит сова Хёнесса tz.
В первом матче на своём поле подопечные Карло Анчелотти проиграли испанскому гранду со счётом 1:2. Ответная игра состоится 18 апреля.