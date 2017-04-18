Марсело: был бы очень рад когда-нибудь играть за «Ботафого»

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор назвал команду, в которой ему хотелось бы играть в будущем. Футболист сборной Бразилии назвал «Ботафого».
«Я был бы очень рад когда-нибудь играть за «Ботафого». Это было бы отлично», — приводит слова Марсело AS.
Руководство бразильского клуба незамедлительно отреагировало на слова Марсело. На странице клуба в социальной сети «Твиттер» была выставлена футболка «Ботафого» с 6 номером и именем Марсело.
До перехода в «Реал» Марсело защищал цвета «Флуминенсе».