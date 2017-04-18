«Локомотив» предлагает болельщикам за 4250 рублей посетить финал Кубка России

Московский «Локомотив» подготовил для своих болельщиков пакетное предложение, включающее в себя перелёт по маршруту Москва – Сочи – Москва и билет на финальный матч Кубка России с «Уралом».
Как сообщает официальный сайт столичного клуба, стоимость пакетного предложения – 4250 рублей. Продажи стартуют 18 апреля в 13:00 мск. Также в офисе дирекции по работе с болельщиками с сегодняшнего дня желающие могут купить билеты на финальный матч – стоимость от 250 рублей.
Финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».