УФАС: очень многие работы на «Крестовском» потребуют переделки

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу допускает вероятность заключения новых госконтрактов по новой арене «Зенита» в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки.
«Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», — цитирует «Интерфакс» заместителя руководителя УФАС по Петербургу Петра Яковлева.
По его словам, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по арене. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.
«На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону», — добавил представитель антимонопольной службы.