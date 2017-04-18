Пономарёв: В. Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира — 2018

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение о возможном участии защитника ЦСКА Василия Березуцкого в предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.
«Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира — 2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают. Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока. Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В марте 2017 года Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России.