Виалли назвал «Ювентус» самой сильной командой Европы

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Джанлука Виалли считает, что в данный момент этой команде нет равных в Европе. Виалли сказал об этом перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». В первой игре на своём поле «старая синьора» одержала победу со счётом 3:0.
«Если «Ювентус» победит «Барселону», то у игроков возрастёт чувство собственного достоинства. После таких побед чувствуешь себя драконом. В распоряжении Аллегри самая сильная команда Европы. «Ювентус» отличается функциональной и психологической подготовкой, стабильностью и уверенностью в своих силах», — цитирует Виалли La Gazzetta dello Sport.
Ответная игра между испанским и итальянским грандами состоится 19 апреля.