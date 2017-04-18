Газизов: Ванек покупал экстази? Для меня это смешно, не верю в это

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся сегодня в чешских СМИ информацию, согласно которой полузащитника уфимского клуба Ондржея Ванека подозревают в покупке экстази.
«Мы сегодня узнали об этом из чешских СМИ, я думаю, это какая-то ерунда. Я уже общался с игроком, он говорит, что это неправда. Я знаю, что Ондржей Ванек очень трепетно относится к режиму, и не верю в эти обвинения. Для меня это смешно», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.