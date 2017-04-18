«Гуанчжоу Эвергранд»: клуб никогда не получал предложения по поводу Паулиньо

«Гуанчжоу Эвергранд» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг возможный уход полузащитника Паулиньо. Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» и «Бавария» заинтересованы в услугах полузащитника китайского клуба.
«Мы официально объявляем, что «Гуанчжоу Эвергранд» никогда не получал предложения по поводу Паулиньо. Он подписал контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» в январе 2017 года и является ключевым игроком в долгосрочных планах клуба», — говорится в заявлении, текст которого приводит ESPN FC.
Контракт игрока с «Гуанчжоу Эвергранд» в силе до 2019 года.