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Лейва: хотел бы сказать, что остаюсь в «Ливерпуле», но пока ничего не решено

18 апреля 2017, вторник. 14:52. Футбол

Полузащитник «Ливерпуля Лукас Лейва пока не знает, останется ли он в мерсисайдском клубе. Контракт 30-летнего футболиста истекает по окончании сезона, а до обсуждения нового соглашения дело пока не доходило.

«Сейчас нужно сосредоточиться на последних матчах сезона. Я играю в «Ливерпуле» достаточно долго, и если придёт время искать другую команду, я уйду, зная, что сделал всё для успеха «Ливерпуля».

Пока я не знаю, что произойдёт. Я играл по ходу сезона и в центре обороны, и в полузащите. У тренера есть выбор. Дождёмся конца сезона и вместе с руководством примем решение.

Да, я обязательно поговорю с Клоппом. Думаю, мы договоримся. Конечно, я бы хотел сейчас сказать, что остаюсь на 100%, но, к сожалению, я не могу этого сделать», — цитирует Лейву Liverpool Echo.

В «Ливерпуле» бразилец играет с 2007 года, куда перебрался из «Гремио».

Источник: Liverpool Echo Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Лукас Лейва
Новости. Футбол
18 апреля 2017, вторник
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