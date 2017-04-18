Столыпин: М. Кержаков занимается лечением, о сроках восстановления не ясно

Вратарь «Оренбурга» Михаил Кержаков продолжает восстановление от травмы, однако о сроках восстановления футболиста на данный момент не известно. Об этом сообщил президент оренбургской команды Василий Столыпин.
«У Михаила Кержакова травма колена, и сейчас он занимается лечением. По срокам восстановления пока ничего не ясно, но мы надеемся, что скоро он вернётся», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Кержаков перешёл в «Оренбург» из «Зенита» зимой на правах аренды до конца сезона. Он сыграл за «Оренбург» пять матчей в РФПЛ, в которых пропустил шесть мячей.