Каррера: празднования отложим до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил свою команду с днём рождения. Сегодня столичному клубу исполняется 95 лет.
«Хочу поздравить „Спартак“ с днём рождения! Это важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов, игроков, которые позволили стать «Спартаку» великой командой с такой историей и традицией. «Спартак» — одна из самых важных команд в России. У клуба просто отличный музей. Те, кто был там, кто дышит историей, могут понять, чем является «Спартак».
Мне уже говорили, что «Спартак» – русский «Ювентус». Знаю, что болельщики всегда поддерживают команду, за что хочу поблагодарить их. Они являются 12-м игроком на поле. Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования отложим до конца сезона", – сказал Каррера в эфире передачи «Все на матч».