Мусса Думбия: Бердыев с Калачёвым подшучивали над моим именем с первого дня

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия сообщил, что слышал шутку, согласно которой «канониры» в его лице приобрел сразу двух известных легионеров из Африки – Ахмеда Мусу и Сейду Думбия. Права на Муссу Думбия принадлежат «Ростову».
«Конечно, знаю о ней. Это такая старинная шутка. С первого дня в «Ростове» Курбан Бекиевич Бердыев с Тимофеем Калачёвым все подшучивали. Вообще почти все приколы в мой адрес связаны с тем, что я как бы олицетворяю сразу двух популярных игроков. Мне такие шутки нравятся, я подыгрываю в таких случаях. Ахмеда Мусу лично не знаю, а вот с Сейду знаком хорошо. Это очень скромный парень, доброжелательный, у него всегда хорошее настроение. Ещё знаю, что он охотно занимается благотворительностью и консультирует молодых игроков в Африке.
Бердыев стал для меня вторым отцом, он помог реализовать мои способности, много времени работал со мной индивидуально. В «Ростове» остались друзья, среди которых Дима Полоз и Денис Терентьев. Полоз мне очень нравится, это суперфутболист, люблю смотреть, как он играет", — цитирует Думбию сайт «Арсенала».