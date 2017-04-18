«Лестер Сити» – «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 18 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Лестер Сити» и «Атлетико». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» – «Атлетико».
Встречу 18.04.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Джанлукой Рокки.
Ранее команды встречались пять раз. Четыре раза победу праздновали футболисты «Атлетико», один матч завершился вничью. Последняя встреча между ними состоялась 12 апреля 2017 года и завершилась домашней победой «Атлетико» со счётом 1:0.