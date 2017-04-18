Алаба: «Бавария» отдаст все силы в матче с «Реалом», ещё ничего не кончено

Защитник «Баварии» Давид Алаба поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт сегодня и начнётся в 21:45 мск. Первый матч закончился победой мадридской команды в Мюнхене со счётом 2:1.
«Мы отдадим все силы. Ещё ничего не кончено. Надо продемонстрировать смелость и веру в свои силы. Это будет очень важно. Мы должны сохранить спокойствие и сосредоточиться на своих сильных сторонах. Мы можем это сделать», — приводит слова Алабы официальный сайт «Баварии».