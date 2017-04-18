Неста: «Наполи» играет в красивый футбол, а «Ювентус» — в эффективный

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста сравнил стили игры лидеров Серии А — «Ювентуса» и «Наполи».
«У „Ювентуса“ получается оставаться сильнейшим клубом Италии, у них есть деньги, и они знают, как их тратить: они хорошо планируют каждый свой шаг. Даже когда туринцы продают отличного игрока, как было с Погба, то тут же находят адекватную замену.
Стиль игры «Наполи» эстетически красив, футбол неаполитанцев увлекает, но «Юве» играет эффективнее, а в долгосрочной перспективе это всегда принесёт победу", — цитирует Несту Football Italia со ссылкой на Extratime.