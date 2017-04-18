Билич: у Терри ещё есть пара лет в запасе, убеждён, что его карьера не закончена

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился мнением о решении 36-летнего защитника «Челси» Джона Терри покинуть лондонскую команду по окончании этого сезона.
«У Терри, без сомнений, ещё есть пара лет в запасе, учитывая его мастерство, опыт и лидерские качества. Не знаю, будет это в «Вест Хэме» или где-то ещё, ведь мы не думаем об этом прямо сейчас. Но я убеждён, что это не конец карьеры Джона Терри.
Терри среди лучших защитников АПЛ вместе с Рио Фердинандом. Когда мы говорим о лидерских качествах, о характере в команде, мы говорим про Джеррарда, Лэмпарда, Терри, Фердинанда, а не про новых парней. Терри – «мистер «Челси». Он добился всего», – цитирует Билича Sky Sports.