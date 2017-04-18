Глушаков: уже одно название «Спартак» многое значит — это великое имя

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил свою команду с днём рождения. Сегодня столичному клубу исполняется 95 лет.
«Когда я ещё делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“. Это был лучший клуб — достаточно вспомнить, как играла команда и какие футболисты там были. В детстве рисовали себе майки „Спартака“. Вратарём у нас был Филимонов — я носил его майку. Мне бы хотелось поздравить клуб, всех игроков и болельщиков. У нас огромная семья. Уже одно название „Спартак“ многое значит — это великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе, здесь как дома. Ты приходишь на базу, и тебя здесь встречают», — сказал Глушаков в эфире «Все на матч».