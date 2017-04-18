Кашчелан: «Тосно» остался шаг до РФПЛ, хочется сделать его как можно быстрее

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан поделился впечатлениями от домашнего матча 32-го тура ФНЛ с клубом «Спартак-Нальчик» (0:0).
«Эту игру я оценил бы как позитивную, у нас было много моментов и хороших атак. Ожидал, что «Спартак-Нальчик» будет играть больше в открытый футбол, но они, как и большинство команд, приезжающих в Великий Новгород, оборонялись всей командой. Не успели забить, думаю, в этой игре мы создали очень много моментов – где-то не повезло, а где-то не хватило концентрации при завершении атак, но в футболе бывают такие игры. Ничего страшного не случилось, мы движемся дальше с тем же самым позитивным настроем!
Следующий матч будет с «Лучом», дома с ними получилась очень тяжёлая игра. Сейчас всё по-другому, там будет натуральное поле, другие условия для игры. Мы стали почти на шаг от РФПЛ, хочется сделать этот шаг как можно быстрее. Так что полетим туда, чтобы выиграть!" — цитирует Кашчелана сайт «Тосно».