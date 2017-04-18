Океания поддержала заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026

Конфедерация футбола Океании, в которую входят 11 федераций, поддержала совместную заявку США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира в 2026 году, информирует ESPN FC.
Заявка североамериканских стран на проведение ЧМ-2026 была подана 10 апреля. США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10. ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором сыграют 48 сборных и будет сыграно 80 игр.
Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея.