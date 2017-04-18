Гендиректор «Балтики»: хотим добиться отмены дисквалификации Каленковича

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая поделился мнением относительно судейства в матче 32-го тура ФНЛ, в котором «Химки» обыграли «Балтику» со счётом 1:0.
«Что скрывать, мы недовольны судейством в матче с «Химками». Обычно я не комментирую действия арбитров, но нам кажется, что как минимум удаление Виталия Каленковича было необоснованным. Это касается и первой жёлтой карточки. Мы уже оповестили об этом соответствующие органы в РФС и ФНЛ и будем разбирать данный инцидент. Ждём реакции от органов. В первую очередь хотелось бы добиться отмены дисквалификации нашего футболиста, который, на наш взгляд, был абсолютно несправедливо удалён с поля. Мы прикладываем все силы в борьбе за выживание, и очень хотелось бы получать адекватное судейство», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Черевченко: судья устроил беспредел. Поздравляю «Химки» с незаслуженной победой