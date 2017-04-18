Касильяс: неудача в «классико» навредит «Барселоне» куда больше, чем «Реалу»

Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту», поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», отметив, что в случае неудачи шансы каталонского клуба на титул заметно понизятся.
«Неудача в „классико“ навредит „Барселоне“ куда больше, чем „Реалу“. Надеюсь, мадридская команда победит и увеличит свои шансы на чемпионство. «Реал» это заслужил», — сказал Касильяс в интервью Movistar +.
«Реал» и «Барселона» сыграют между собой 23 апреля в Мадриде.