Лапочкин объяснил, почему не спешил показать Расичу карточку за фол на Гилерме

Арбитр Сергей Лапочкин в эфире программы «Свисток» ответил на вопрос о второй желтой карточке игроку «Арсенала» Федерико Расичу за атаку вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 23-го тура РФПЛ. Судья долго думал и не выносил вердикт, но все же удалил форварда с поля. «Локомотив» победил 3:0.
«Я изначально собирался показывать жёлтую карточку. Мне ещё нужно было оценить степень повреждения вратаря, поскольку показалось, что было серьёзное столкновение. Я помнил, что несколько лет назад в РФПЛ два вратаря получили после таких же безрассудных столкновений с игроками очень серьёзные травмы. По-моему, Радич так и не вернулся в футбол после травмы почки, а у Нарубина, кажется, была повреждена селезёнка.
Был навес в штрафную площадь «Локомотива», нападающий «Арсенала» на скорости выпрыгивает не вертикально вверх, а вверх и в сторону. Он видел, что не успевает сыграть, и умышленно врезался во вратаря, совершенно не думая о его безопасности. Поняв, что повреждение у вратаря несерьёзное, я достал жёлтую карточку, которая оказалась второй для игрока", — сказал Лапочкин.