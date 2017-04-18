Рамос станет 30-м игроком, проведшим 100 матчей в Лиге чемпионов

Капитан «Реала» Серхио Рамос выйдет в стартовом составе мадридской команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Таким образом, испанский защитник станет 30-м игроком, проведшим 100 матчей в главном европейском футбольном турнире, сообщается в аккаунте УЕФА в социальной сети «Твиттер».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. В Мюнхене мадридская команда одержала победу со счётом 2:1.