Аллегри: не думаю, что проблемы «Барселоны» в обороне решились за одну неделю

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля. В первой игре «Ювентус» победил со счётом 3:0.
«Не думаю, что проблемы „Барселоны“ в обороне решились за одну неделю. И мы должны этим воспользоваться. Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, что „Барселона“ за неделю не очень изменилась. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Надо стараться не думать о счёте. Завтра мы попытаемся снова выиграть.
Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то крайне незначительные. У «Барселоны» есть три важных нападающих, но я уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться. Победа в четвертьфинале — это ещё не победа в Лиге чемпионов. Она выведет нас в полуфинал. Это, конечно, существенный шаг на пути в Кардифф. И мы должны сделать этот шаг", — цитирует Аллегри сайт УЕФА.