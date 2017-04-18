Решке: у игроков «Реала» немецкий дух, секретное оружие команды — гол Рамоса

Технический директор «Баварии» Михаэль Решке в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал о характере футболистов «сливочных», а также назвал результативные удары защитника Серхио Рамоса секретным оружием соперника.
«У игроков „Реала“ особый характер, и благодаря этому мадридская команда крайне опасна. У них немецкий дух. Если ничего не получается, то в ход идёт секретное оружие — гол Серхио Рамоса. Тому, кто приобрёл Асенсио за € 3,5 млн, надо поставить памятник. Видаль и Кроос совершенно не похожи друг на друга: первый — кубик льда, а второй — вулкан. Это игроки мирового уровня, но они обладают разными качествами, и им не нужно пытаться копировать чужой стиль. Лам за последние 10 лет никогда не выпадал из первой десятки лучших правых защитников мира, и найти игрока того же уровня крайне сложно. Для меня Филипп — лучший, а Карвахаль из „Реала“ идёт сразу после него», — приводит слова Решке Marca.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария», начало — в 21:45 мск. В первом матче «Реал» победил в Мюнхене со счётом 2:1.