Тухель: я настроен очень оптимистично, поскольку знаю силу «Боруссии» Д

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (19 апреля). Дома «шмели» уступили со счётом 2:3.
«Мы должны показать хорошую игру, и я уверен, что мы способны на это. Мы привезли сюда сильную команду, которая в силах победить с разницей в два мяча. Мы готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что будет тяжело, но мы верим в себя. У нас наблюдается правильная пропорция опытных футболистов и молодёжи. Мы хорошо продвигаемся вперёд по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник.
Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов. Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты", — цитирует Тухеля сайт УЕФА.