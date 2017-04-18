ФИФА открыла голосование по выбору девизов для сборных Кубка конфедераций—2017

На официальном сайте ФИФА открылось голосование по выбору девизов для команд-участниц Кубка конфедераций—2017, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
В качестве девизов для сборной России предложены три варианта: «Будь верен своей команде!», «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперёд! Мы в тебя верим! Победа нас ждёт!».
Ознакомиться с девизами для других сборных и проголосовать за понравившиеся варианты можно на официальном сайте ФИФА. Голосование продлится с 18 апреля по 2 мая.
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