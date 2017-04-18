Дайер: наша вера сделала «Тоттенхэм» неудержимым

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер поделился мнением об успехах клуба. «Шпоры» выиграли семь матчей в АПЛ подряд и отстают от лидирующего «Челси» на 4 очка.
«Наша вера сделала „Тоттенхэм“ неудержимым. Мы должны верить до конца. Будем стараться победить в каждом матче. Если всё получится, посмотрим, удастся ли „Челси“ удержать преимущество. Мы много работаем как команда, и это накладывается на индивидуальное мастерство футболистов.
Фанаты очень довольны нами, игроки отдают все силы, у нас есть фантастический тренер, скоро будет ещё и новый стадион. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом", — цитирует Дайера Sportsmole.