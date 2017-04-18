Сауль забил 100-й гол «Атлетико» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Сауль открыл счёт в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». На 26-й минуте вторым темпом подключились игроки «Атлетико» к атаке, и на навесную передачу с левого фланга первым откликнулся Сауль, головой отправив мяч в сетку.
Этот мяч стал для «Атлетико» 100-м в Лиге чемпионов. Первый 11 сентября 1996 года забил Эснайдер, открывший счёт в матче со «Стяуа» (4:0). Дубль в том матче оформил нынешний наставник мадридцев Диего Симеоне.
Видео гола доступно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер Сити» — «Атлетико».