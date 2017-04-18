ЦСКА в матче с «Уфой» поддержат около 600 болельщиков

Руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов рассказал, сколько болельщиков «армейцев» поддержат команду на выездном матче 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Мы ожидаем, что в Уфу на предстоящий матч приедет около 600 болельщиков ЦСКА», — сказал Уланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Уфа» — ЦСКА состоится в пятницу, 21 апреля, на стадионе «Нефтяник». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени, её обслужит бригада судьи Владислава Безбородова.
Билеты на матч «Уфа» — ЦСКА можно приобрести через сервис Чемпионат.Билеты.