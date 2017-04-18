Янг не теряет надежды вернуться в сборную Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг сообщил, что не теряет надежды вернуться в сборную Англии. 31-летний Янг не играл за «львов» около 3,5 лет.
«Это всегда большая честь, и, может быть, когда-нибудь это повторится. Но сейчас я просто концентрируюсь на выступлениях за «Манчестер Юнайтед» и желаю проявить себя в клубе как можно лучше. А насчёт сборной — это решит только тренер, только Гарет Саутгейт», — цитирует Янга Sportsmole.
В этом сезоне АПЛ Янг провел провёл девять матчей и отдал одну голевую передачу.