КДК рассмотрит оскорбительные баннеры на матче «Спартак» — «Зенит»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.
«Сегодня мы получили фото- и видеоматериалы и добавили в повестку очередного заседания вопросы о баннерах на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит». Мы рассмотрим несогласованные и оскорбительные баннеры, появившиеся на этом матче», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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