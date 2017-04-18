Сауль: надеюсь, что полуфинал Лиги чемпионов — это ещё не конец

Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 1:1. Сауль открыл счет.
«Забить гол, который выведет твою команду в полуфинал Лиги чемпионов, — это что-то восхитительное. Надеюсь, это ещё не конец», — цитирует Сауля официальный сайт УЕФА.
Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.