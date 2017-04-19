Шекспир: «Лестеру» не стыдно проиграть команде такого калибра, как «Атлетико»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1 (2:1 в пользу «Атлетико» по сумме двух матчей).
«Мы должны были отдать на поле всё, что у нас было. И в первом, и во втором тайме мы хорошо играли, хотя я должен был сделать замены ещё раньше. Нам не стыдно проиграть команде такого калибра. После гола Варди мы получили нужный заряд, и нужен был второй мяч, но его не случилось.
Весь клуб, начиная от болельщиков и заканчивая владельцами, может гордиться собой, хотя я и сказал игрокам, что они должны стремиться к большему", — цитирует Шекспира BBC Sport.