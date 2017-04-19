«Реал» побил рекорд «Барселоны», выйдя в полуфинал Лиги чемпионов 7 раз подряд

«Реал» победил «Баварию» в дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:2.
Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления в турнире.
«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов, выйдя в полуфинал турнира в седьмой раз подряд. Предыдущее достижение принадлежало другому испанскому клубу — «Барселоне», которая выходила в полуфинал ЛЧ шесть раз кряду — с 2008 по 2013 год.