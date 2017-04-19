Симеоне: у «Лестера» были возможности дожать «Атлетико» во втором тайме

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.
«Я полон эмоций и гордости за результаты своей команды. Хочу отметить отличную игру „Лестера“ — соревноваться с ними было очень приятно. Мы переживали за исход противостояния весь матч, у „Лестера“ были возможности дожать нас во втором тайме», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.
Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.