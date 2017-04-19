Хусаинов: Кошшои хорошо отработал матч, но удаление Видаля перечеркнуло всё

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Виктора Кошшои в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (4:2, 6:3 — по сумме двух матчей).
«Нарушения со стороны Видаля не было. Вторая жёлтая и удаление с поля получились незаслуженными. Второй гол Роналду действительно был забит из офсайда. Что касается пенальти в ворота «Реала», то это не спорный эпизод. Роббен первым сыграл в мяч, защитник уже опаздывал. Арьен подыграл, конечно. У игрока «Реала» уже была постановка опорной ноги, и Роббен акцентировал на том, будто он подцепил. Фол был в пределах штрафной площади, и решение поставить пенальти оправдано.
В целом Кошшои хорошо отработал матч. Удаление Видаля произошло в центре поля со стороны помощника, который и определял позицию Роналду, когда тот забивал гол. Эти два ключевых момента игры на совести первого ассистента. Всё было хорошо, но удаление Видаля перечеркнуло всю работу.
Кошшои отсудил уверенно, но результат судейства бригады будет отрицательным, так как два ключевых игровых эпизода, особенно первый, повлияли на игру. Они смазали общее впечатление грубыми ошибками», – сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.