Тони: похоже, у Роналду было два офсайда, но он вытащил «Реал» в полуфинал

Бывший нападающий «Баварии» Лука Тони поделился мнением о роли форварда «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенцами (4:2, доп. время). В этой встрече португалец оформил хет-трик, а в первом поединке, состоявшемся в Германии, он отметился дублем.
«Роналду — выдающийся футболист, настоящий чемпион, и он забивал, когда было сложнее всего. Но похоже, что в двух эпизодах не обошлось без офсайда. И всё же Криштиану на своих плечах вытащил „Реал“ в полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Тони Tuttomercatoweb со ссылкой на Mediaset Premium.