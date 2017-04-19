Зидан: не буду говорить о судьях — у них тяжёлая работа

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над «Баварией» (4:2, доп. время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Пожалуй, это самый трудный матч в моей карьере на посту наставника „Реала“. „Бавария“ нас поджимала, но мы сохраняли спокойствие. Были моменты, когда наша команда могла забить, но не делала этого. Никто не застрахован от ошибок, и мюнхенцы пользовались нашими огрехами. Но в целом „Реал“ показал достойный футбол. Мы говорили о судействе с Анчелотти, и он был недоволен. Я с вами обсуждать работу арбитров не буду. У них тяжёлая работа. Что касается Роналду, то мы знаем, что в самые важные моменты можем на него рассчитывать», — приводит слова Зидана L'Equipe со ссылкой на Canal+.