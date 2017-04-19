Боатенг: мышцы болят, тяжело играть против быстрых нападающих «Реала»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча проходила в Мадриде на стадине «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время со счётом 4:2.
«Мышцы болят, тяжело играть против быстрых нападающих „Реала“. Роналду — один из лучших игроков в мире. Думаю, мы хорошо сыграли, если говорить в целом. „Бавария“ покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой», — цитирует Боатенга Sky.
Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления в турнире.