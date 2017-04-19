Роналду: «Бавария» показала свой класс, но «Реал» есть «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды над «Баварией» (4:2, доп. время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Знали, что если не покажем качественный футбол, то „Бавария“ может наказать. Мюнхенцы показали свой класс, но „Реал“ есть „Реал“. В первом тайме мы могли забить один-два гола, как и во втором. „Реалу“ не привыкать выбираться из сложных ситуаций. Нет никаких сомнений в том, что мы были лучше. Забить шесть голов „Баварии“ — это непросто, и наша команда заслужила успех. Прошу лишь того, чтобы меня не освистывали, поскольку я выкладываюсь на сто процентов в каждом матче. Даже если не забиваю, то всё равно стараюсь приносить максимум пользы клубу. Команда проделала хорошую работу, и я, конечно же, доволен своим хет-триком», — приводит слова Роналду L'Equipe со ссылкой на Antena 3.