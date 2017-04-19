Роналду стал новым рекордсменом «Реала» по числу голов на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2, доп. время) оформил хет-трик. Первый гол, забитый на 76-й минуте встречи, стал для португальца 211-м на «Сантьяго Бернабеу».
По этому показателю Роналду стал новым рекордсменом «Реала», обойдя предыдущего лидера — Альфредо Ди Стефано, который забил на «Сантьяго Бернабеу» 210 голов, сообщает страница испанской Примеры в «Твиттере».
Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления на турнире.