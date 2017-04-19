Кроос: одолеть «Баварию» — это всегда великое дело

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Баварией» (4:2, доп. время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой «Реала» со счётом 2:1. Таким образом, «сливочные» вышли в полуфинал турнира.
«Оба матча были потрясающими для болельщиков. Думаю, по сумме двух поединков мы заслужили путёвку в полуфинал. Одолеть „Баварию“ — это всегда великое дело. Но теперь посмотрим, кто достанется нам в полуфинале. Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.