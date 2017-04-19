Хаби Алонсо: было приятно проститься с «Сантьяго Бернабеу», желаю «Реалу» удачи

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время) пожелал «сливочным» удачи в решающих матчах турнира.
«Наша команда выглядела очень достойно при игре в равных составах, но удаление Видаля сильно по нам ударило. Это был ключевой эпизод поединка. Навсегда запомню этот момент прощания. Очень приятно, что у меня была возможность проститься с „Сантьяго Бернабеу“ в такой прекрасный лигочемпионский вечер. Желаю „Реалу“ удачи в дальнейшем», — приводит слова Хаби Алонсо Marca.
Опытный испанец выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.