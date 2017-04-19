«Лестер» — «Атлетико» — 1:1. Видеообзор матча

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Лестер Сити» сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.
На 26-й минуте Сауль вывел «Атлетико» вперёд. На 61-й минуте Джейми Варди забил ответный гол за «Лестер».
Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.
Видео всех голов матча «Лестер» — «Атлетико» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.